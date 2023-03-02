أحمد حلمي يدعم زوجته منى زكي في مسلسل «تحت الوصاية»: بالنجاح والتوفيق

حرص الفنان أحمد حلمي، على دعم زوجته الفنانة منى زكي، في مسلسلها الجديد «تحت الوصاية»، المقرر عرضه داخل السباق الرمضاني القادم 2023.

أحمد حلمي يدعم زوجته منى زكي

ونشر أحمد حلمي، برومو مسلسل «تحت الوصاية»، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليه: «بالنجاح والتوفيق يا منى ولكل الممثلين، ولكل طاقم العمل اللي اشتغلوا في المسلسل، وللمخرج محمد شاكر والمؤلفين خالد دياب وشرين دياب.. مبروك».

يشارك في بطولة مسلسل «تحت الوصاية» مني زكي، نسرين أمين، رشدي الشامي، دياب، مها نصار، خالد كمال، والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

مسلسل تحت الوصاية على دي إم سي

وكان عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلن لمسلسل «تحت الوصايه» طوال شهر رمضان الكريم 2023، حيث نشر بوستر مسلسل «تحت الوصاية» مدون به عرضه على شاشة قناة «dmc»، وعلق عليه: «تحت الوصاية رمضان 2023 شهر الفرحة».