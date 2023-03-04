تعرف على قصة مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي في رمضان 2023

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع برومو مسلسل تحت الوصاية الذي تخوض من خلاله الفنانة منى زكي موسم رمضان 2023، بمجرد طرحه، إذ سيطرت عليه الأجواء الدرامية.

وظل الجمهور يتساءل عن قصة مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي في رمضان 2023، وهو ما تستعرضه «الوطن».

تفاصيل مسلسل تحت الوصاية رمضان 2023

مسلسل تحت الوصاية يتطرق لمناقشة قانون الوصايا على الأبناء بعد رحيل الأب، من خلال أجواء درامية وأحداث كثيرة سيشهدها العمل وأبطاله وعلى رأسهم الفنانة منى زكي.

وتجسد منى زكي خلال أحداث العمل، شخصية سيدة أربعينية تدعى حنان، تتلقى خبر وفاة زوجها وهي أم لابنين وهذا الأمر يجبرها على مواجهة الحياة بمفردها، فتمتهن مهنة الصيد وتواجه خلاله كثير من الأزمات بحكم صعوبة المهنة بالنسبة للسيدات.

وتتعرض «حنان» لأزمات مع أهل زوجها المتوفى، ما يصعب الأمور عليها، والعمل يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم دياب ونسرين أمين ورشدي الشامي وعلى الطيب ومها نصار، من تأليف شيرين وخالد دياب وإخراج محمد شاكر خضير.