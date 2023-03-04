60 فنانا يشاركون في مسلسل «سره الباتع» لعرضه برمضان 2023

يواصل المخرج خالد يوسف تصوير مسلسله الرمضاني الجديد «سره الباتع»، للحاق بالسباق الرمضاني 2023، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن هذا العمل الدرامي الضخم.

معلومات عن مسلسل «سره الباتع»

-يعرض مسلسل «سره الباتع» خلال شهر رمضان 2023 المقبل على قناتي ON والحياة.

-يقدم المخرج خالد يوسف أولى تجاربه في الدراما التليفزيونية خلال مسلسل «سره الباتع» .

-مسلسل «سره الباتع» دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية.

-يضم مسلسل «سره الباتع» أكثر من 60 فنانا.

-ويجسد حسين فهمي بطل العمل شخصية عالم فرنسي، يدعى كليمان، كان مرافقا لنابليون بونابرت طوال فترة الحملة الفرنسية، ولكنه حب مصر وعشقها.

أبطال مسلسل «سره الباتع»

ويضم المسلسل عددا كبيرا من نجوم الفن من جميع الوطن العربي، أبرزهم:حسين فهمي، حنان مطاوع، أحمد فهمي، أحمد السعدني، بيومي فؤاد، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عايدة رياض، ريم مصطفى، عمرو عبدالجليل، نجلاء بدر، خالد أنور، هدى الأتربي، شمس الكويتية، هالة صدقي، التونسية رانيا التومي، والسوري نضال نجم.