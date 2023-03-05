رئيس أزهرية كفر الشيخ: مستعدون لاستقبال زيارات الاعتماد للمعاهد المرشحة للجودة

بحث الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ آخر استعدادات المعاهد المرشحة للجودة لاستقبال زيارات وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم من أجل اعتماد هذه المعاهد والتي يبلغ عددها 14 معهداً على مستوى المنطقة من مختلف المراحل التعليمية، والتى من المقرر زيارتها خلال يومي الرابع عشر والخامس عشر من مارس الجاري، موجهاً بتذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل بهذه المعاهد.

جاء هذا خلال اجتماع عقده رئيس المنطقة الأزهرية، بموجهي عموم ومديرو المراحل التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية بمعاهد المنطقة، اليوم السبت، بمقر إحدى قاعات الكمبيوتر التعليمي بديوان المنطقة، بحضور مديري إدارات الجودة، والتوريدات، والتوجيه الفني بالمنطقة.

مناقشة احتياجات المعاهد المرشحة للجودة

وتناول الاجتماع مناقشة احتياجات المعاهد المرشحة للجودة، والتوجيه بتذليل كل العقبات التي تواجهها، وعمل خطة موزعة لمتابعة ما تم التنويه عليه في الزيارات السابقة لمعاهد الجودة.

استقدام نواقص الكتب المتاحة من القاهرة

كما وجّه رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية بمتابعة نواقص الكتب الدراسية، وتوجيه إدارة التوريدات بالمنطقة للتواصل الفوري مع القاهرة لاستقدام نواقص الكتب المتاحة هناك، كما اطلع من خلال تقارير المتابعات الميدانية؛ على حالة المعامل والمكتبات بالمعاهد، ومدى تفعيل أدوار الأخصائي الاجتماعي بالمعهد من خلال متابعة المسابقات والأنشطة الطلابية التي يقوم بتنفيذها.

تنشيط دور الموجه وتفعيل دوره

وشدّد رئيس المنطقة خلال الاجتماع على ضرورة تنشيط دور الموجه، وتفعيل دوره، ومتابعة تواجده بالمعهد منذ بداية اليوم الدراسي وحتى نهايته، وكذا متابعة عمل شيوخ المعاهد، كما حرص على فتح باب الحوار للحضور حول مناقشة كافة الإيجابيات والمعوقات التي تواجه سير العملية التعليمية بالمعاهد لبحثها، وطرح الحلول والمقترحات المناسبة لها.