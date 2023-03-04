تردد قناة سي بي سي دراما 2023 لمشاهدة مسلسلات رمضان.. إليك خطوات الضبط

تعرض قناة سي بي سي 2023، عددا من المسلسلات والبرامج، لجذب عشاق الدراما ومحبي العروض التليفزيونية المختلفة، خلال شهر رمضان الكريم عبر شاشة القناة الفضائية.

وفي السطور التالية، ترصد «الوطن»، تردد قناة سي بي سي دراما 2023 لمشاهدة مسلسلات رمضان، استمرارا للخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

تردد قناة سي بي سي 2023 لمشاهدة مسلسلات شهر رمضان

ويأتي تردد قناة سي بي سي 2023 كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

خطوات ضبط قناة سي بي سي 2023 على النايل سات

يمكن ضبط قناة سي بي سي 2023، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الضغط على زر موافق، ثم الضغط على تركيب من القائمة الرئيسية من خلال الريموت كنترول.

- اختيار إضافة قناة، اختيار اسم القمر الصناعي.

- كتابة بيانات التردد في أماكنها، الضغط على تثبيت بعد البحث.

- كتابة بيانات التردد في أماكنها، الضغط على تثبيت بعد البحث.

ويتميز القمر نايل سات بوجود عدد كبير من قنوات الدراما، دون الأقمار العربية الأخرى، نستعرضها في السطور التالية:

تردد قناة DMC دراما الجديد

- التردد: 11449.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة أون دراما

يمكن للراغبين ضبط تردد قناة أون دراما على التلفاز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861 رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.