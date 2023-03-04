تردد قناة الحياة 2023 لمشاهدة مسلسلات رمضان.. اعرف طريقة تنزيلها

تُقدم قناة الحياة مسلسلات متنوعة تجذب عشاق الدراما، ومع اقتراب شهر رمضان وإعلان شركات الإنتاج عن البرامج والمسلسلات المنتظرة خلال شهر رمضان الكريم، يرغب العديد من المواطنين في معرفة تردد قناة الحياة 2023 لمشاهدة مسلسلات رمضان.

في السطور التالية، ترصد «الوطن»، تردد قناة الحياة 2023 لمشاهدة مسلسلات رمضان، استمراراً للخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

تردد قناة الحياة 2023

ويأتي تردد قنوات الحياة 2023 كما يلي:

- التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

وتتميز قنوات الحياة بخريطة عرض المتميزة، إذ توجد قناة الحياة مسلسلات، التي تقدم مختلف المسلسلات للجمهور، والحياة الحمراء، والحياة الزرقاء التي تعرض المسلسلات القديمة، إضافة إلى أن قناة الحياة تعرض الأفلام المصرية القديمة والجديدة، مجانا دون أي اشتراك.

خطوات ضبط قناة الحياة 2023 على النايل سات

يمكن ضبط قنوات الحياة 2023، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الضغط على زر موافق ثم الضغط على تركيب من القائمة الرئيسية من خلال الريموت كنترول.

- اختيار إضافة قناة، اختيار اسم القمر الصناعي.

- كتابة بيانات التردد في أماكنها، الضغط على تثبيت بعد البحث.

- كتابة بيانات التردد في أماكنها، الضغط على تثبيت بعد البحث.