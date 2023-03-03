مسلسلات رمضان 2023.. الفنانة مها نصار تشارك في 3 أعمال

تشارك الفنانة مها نصار خلال مسلسلات رمضان 2023 بثلاثة أعمال هي «سوق الكانتو» و«تحت الوصاية»، و«ضرب نار» في السباق الرمضاني المقبل الذي سيشهد تنوعًا ومستوى عاليًا من المنافسة بين الفنانين لجذب الجماهير.

مسلسل سوق الكانتو

تجسد مها نصار في مسلسل سوق الكانتو شخصية فاطمة التي تمر بالعديد من التحولات والمواقف الصعبة، اذ أنها متزوجة من صالح «أحمد صلاح حسني» وهو شقيق طه «أمير كرارة» ويعيش الكل في منزل جد العائلة، وتنتظر فاطمة عودة زوجها من الحرب.

مسلسل سوق الكانتو ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2023 من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار شعبي قبل 100 عام وتحديداً سنة 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد.

مسلسل تحت الوصاية ضمن مسلسلات رمضان 2023

وتصور مها نصار في نفس الوقت دورها في مسلسل تحت الوصاية المكون من 15 حلقة، الذي تجسد في أحداثه شخصية شقيقة منى زكي، والعمل تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدي - جوهر، ويشارك في البطولة دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، مها نصار، ثراء جبيل، رشدي الشامى، خالد كمال، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل قانون الوصاية بعد وفاة الأب أو الزوج.

مسلسل ضرب نار

تواصل مها نصار تصوير مشاهدها في مسلسل ضرب نار مع النجمة ياسمين عبد العزيز وتجسد فيه شخصية «سحر» الصديقة المقربة لـ«مهرة» التى تجسدها ياسمين عبد العزيز ويعيشان سوياً في شبرا ويواجهان العديد من المواقف، والعمل يشارك في بطولته ماجد المصري، مها نصار، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين، وتأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي.