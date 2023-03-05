فريد شوقي يروي موقفا جمعه بـ زكي رستم في «جعلوني مجرما»: مزق العقد

نموذج رائع للنجم المنفرد في مواهبه، أتقن أدوار الشر على شاشة السينما وأدي أدوار مميزة جعلته في الصفوف الأولى، ورسخ في ذهن الجمهور بكلمات «روح يا شيخ الله يعمر بيتك»، إنه الفنان زكي رستم، الذي هجر حياته الارستقراطية من أجل الفن، وعرف بأشهر عازب في السينما والشرير الطيب، ويحل اليوم الخامس من مارس ذكرى ميلاده.

رائد مدرسة الاندماج والتقمص، يعيش الشخصية التي يؤدها، حتي يراها المشاهد وكأنه شخصية حقيقة وليست تمثيل، وذكر «برنامج صباح الخير يا مصر» في تقرير له عن «رستم» أنّ الفنان الكبير فريد شوقي روى موقفًا جمعه بالفنان زكي رستم حينما كان يجهز لفيلم «جعلوني مجرمًا»، وتشاور مع المنتج رمسيس نجيب على أن يؤدي زكي رستم دورًا في الفيلم، وبالفعل استقروا عليه، وطلب «رستم» أجر 800 جنيه عن هذا الدور، وكان حينها مبلغا كبيرا لم يستطع رمسيس نجيب تحمله، إلا أنهم لم يجدوا أنسب منه فاضطروا أن يكون معهم بالأجر الذي حدده.

سبب تقطيع زكي رستم عقد فيلم جعلوني مجرما

وقع رمسيس نجيب العقد مع زكي رستم بالمبلغ الذي حدده، وطلب منه أن يبدأ تصوير في اليوم التالي «هتنزل تصوير من بكرة»، فما كان من «رستم» إلا أن مزق العقد والأجر في الحال، ورد سريعًا «أنا مش مركون الرف ولا قاعد على الرصيف.. هتقول لى انزل بكرة عشان تصور، انزل»، وأضاف «أنا لازم أعيش الدور وأتقمص الشخصية بجد عشان أعرف أديها».

والفنان زكى رستم، المولود في 5 مارس 1903، عشق الفن منذ الصغر، وكان يحب مشاهدة الموالد وعروض الأراجوز، وحينما كان طالبًا في المرحلة الابتدائية كان يذهب مع أسرته لمشاهدة العروض المسرحية التي تقدمها فرقة جورج أبيض، وبعد تخرج في الثانوية رفض الالتحاق بكلية الحقوق حبا في التمثيل، وكانت بدايته في التمثيل من خلال «سليمان نجيب»، الذي كان والده صديقًا لوالد زكي رستم، فقدمه لعبد الوارث عسر الذي نجح في ترتيب لقاء مع جورج أبيض.