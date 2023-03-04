طارق لطفي وإنجي المقدم يصلان عزاء والدة رشا مهدي

يقام حاليا عزاء والدة الفنانة رشا مهدي بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، وذلك بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

ووصل منذ قليل، الفنان طارق لطفي، والفنانة إنجي المقدم؛ لتقديم واجب العزاء لرشا مهدي، بالإضافة لحضور بشرى وكمال زادة وعلاء عرفة منذ بداية العزاء.

رشا مهدي تسقبل المعزيين

ورحلت عن عالمنا والدة رشا مهدي، الخميس الماضي، إذ كتبت رشا عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي الغالية في ذمة الله.. نسألكم الدعاء».

مسلسل جروب العيلة

وفي سياق آخر، حققت رشا مهدي من خلال مشاركتها في مسلسل جروب العيلة، بجانب صفاء جلال، أحمد سعيد عبد الغني، سميحة أيوب، حنان سليمان، صفاء جلال، حسام فارس، إسلام جمال، وجيهان الشماشرجي، نجاحا كبيرا.