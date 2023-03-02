تعرف على موعد ومكان عزاء والدة الفنانة رشا مهدي

كشفت الفنانة رشا مهدي، موعد عزاء والدتها سعاد محمود الجولي، والتي رحلت عن عالمنا مساء اليوم الخميس، حيث ناشدت الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكتبت رشا مهدي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «سيقام عزاء المغفور لها أمي الغالية سعاد محمود الجولي يوم السبت 4 مارس بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. لا أراكم الله مكروه في عزيز لديكم.. نسألكم الدعاء».

رشا مهدي تُشارك في الكتيبة 101

وتُشارك رشا مهدي، في موسم دراما رمضان 2023، من خلال مسلسل «الكتيبة 101» بطولة الثنائي آسر ياسين وعمرو يوسف، والمُقرر عرضه على مدار 20 حلقة، من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة.

جروب العيلة.. أحدث أعمال رشا مهدي

وعُرض لـ رشا مهدي مؤخرًا في مسلسل جروب العيلة من بطولة سميحة أيوب، وحنان سليمان، وصفاء جلال، وحسام فارس، أحمد سعيد عبدالغني، وإسلام جمال، وجيهان الشماشرجي، وترنيم، وعلاء عرفة، من تأليف هند عبدالله ومنة فوزي وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، ورشة stories factory لهاني سرحان، وإخراج منال الصيفي.