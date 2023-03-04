بشرى وعلاء عرفة أول الحاضرين لعزاء والدة رشا مهدي

بدأ منذ قليل، عزاء والدة الفنانة رشا مهدي، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

وحرصت الفنانة بشرى، على أن تكون أول الحاضرين لعزاء والدة رشا مهدي، رفقة كمال زادة وعلاء عرفة.

رشا مهدي أعلنت خبر وفاة والدتها عبر تويتر

وكانت رشا مهدي، أعلنت وفاة والدتها عبر حسابها الرسمي علي موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي الغالية في ذمة الله، نسألكم الدعاء».

وكانت رشا مهدي، شيعت جنازة والدتها في هدوء تام، بعيدًا عن الوسائل الإعلامية، وسط غياب لنجوم الوسط الفني.

يذكر أن رشا شاركت مؤخرا في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الذي أقيم بالإسكندرية.