كل ما تريد معرفته عن الدرجة الثالثة النوعية في قانون الخدمة المدنية

أعاد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، هيكلة وظائف العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وحرص على توضيح وضبط معنى الدرجة الثالثة النوعية، إذ أصدر القرار رقم 35 لسنة 2019، الذي تضمن بجانب ذلك معايير جديدة لتصنيف وتقييم الوظائف الحكومية حتى تتناسب مع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

تقسيم الوظائف الحكومية

ويموجب القرار رقم 35 لسنة 2019 فقد تم تقسيم الوظائف الحكومية، إلى 4 مجموعات رئيسية، يندرج تحت كل منها عدد من المجموعات النوعية للوظائف، تمثلت تلك المجموعات الرئيسية الأربعة التي تندرج تحتها جميع الوظائف الحكومية على النحو التالي:

1- المجموعة التخصصية

2- مجموعة الوظائف الفنية

3- مجموعة الوظائف الكتابية

4- مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة.

مجموعات نوعية تندرج تحت مجموعة الوظائف التخصصية

ويندرج تحت كل مجموعة رئيسية للموظفين بالدولة، عدد من المجموعات النوعية والتى تشمل كافة أنواع الوظائف الحكومي، حيث حدد القرار نفسه ، تعريف وأمثلة ومستوى المؤهل اللازم لكل من يشغل وظيفة فى مجموعات الوظائف النوعية.

يأتي ذلك في الوقت الذي قسّم فيه قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 الدرجات الوظيفية الى مستويات ، ولكل مستوى مدة بينية يجب ان يقضيها الموظف لكي يحصل على ترقيته للمستوى الأعلى ثم الدرجة الأعلى .

الدرجة الثالثة النوعية بمجموعة الوظائف التخصصية

وبالنسبة للدرجة الثالثة النوعية، وهي من درجة من مجموعة الوظائف التخصصية وهي الدرجة الوحيدة، التي لها ثلاثة مستويات « أ، ب، ج» بينما باقي الدرجات فلها مستويين فقط « أ، ب» ويتعين على الدرجة الثالثة النوعية أصحاب المؤهلات العليا ، بمستوى ج، ثم الترقية بعد ذلك الى المستويين ب و أ » قبل الترقي للدرجة الثانية .

تعيين المؤهلات العليا على الدرجة الثالثة النوعية

ووفقا للقرار الوزاري الصادر بتوجيهات رئيس الجمهورية في 2 مارس 2023 فإن موظفي الحكومة من المؤهلات العليا يبدأ تعيينهم على الدرجة الثالثة النوعية ، ج بمرتبات الأجر الوظيفي 4740 جنيها ويستمر الترقي داخل الدرجة الثالثة إلى المستوى «ب» ثم الى المستوى «أ» وفقا لضوابط الترقيات التي نصت عليها مواد قانون الخدمة المدنية .

أحدث زيادة مرتبات الدرجات الوظيفية في أول أبريل

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه أمس الأول، بزيادة الحد الأدنى للأجور ومرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة، بداية من أبريل المقبل 2023، والتي ستكون على النحو التالي «تصاعديا»:

- موظفي الدرجة السادسة 3500 جنيه «صافي أجر مكمل».

- موظفي الدرجة الخامسة 4240 جنيها «أجر مكمل حسب الشريحة وقبل الاستقطاعات».

- موظفي الدرجة الرابعة 4480 جنيه «أجر مكمل حسب الشريحة وقبل الاستقطاعات».

- موظفي الدرجة الثالثة 4740 جنيه «أجر مكمل حسب الشريحة وقبل الاستقطاعات».

- موظفي الدرجة الثانية 5200 جنيه «أجر مكمل حسب الشريحة وقبل الاستقطاعات».

- موظفي الدرجة الأولى 5800 جنيه «أجر مكمل حسب الشريحة وقبل الاستقطاعات».

- موظفي درجة المدير العام 6400 جنيه «أجر مكمل حسب الشريحة وقبل الاستقطاعات».

- موظفي الدرجة العالية 7600 جنيه «أجر مكمل حسب الشريحة وقبل الاستقطاعات».

- موظفي الدرجة الممتازة 10000 جنيه «أجر مكمل حسب الشريحة وقبل الاستقطاعات».