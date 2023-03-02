تعرف على مرتبات موظفي الدرجة الثالثة بعد الزيادة.. اعرف موعد التطبيق

زيادة جديدة في مرتبات موظفي الدرجة الثالثة، أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، أثناء زيارته لمحافظته المنيا، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية المهمة في مختلف المجالات، حيث أكد أنّ الدولة طوّرت خطتها الاقتصادية لتشمل اهتماما بتوطين الصناعة والتوسع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتقليل الفجوة الاستيرادية، والتحول لجذب الاستثمارات الأجنبية.

تفاصيل زيادة مرتبات موظفي الدرجة الثالثة

مرتبات موظفي الدرجة الثالثة بعد الزيادة وما يعادلها أصبحت 5000 جنيه شهرياً، بحسب ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، لافتا إلى أنّ الإنجازات التي تُصنع بعزائم المصريين جميعا، إنّما هي دلالة واضحة وإشارة أكيدة على حيوية أمتنا وامتلاكها للقدرة.

موعد تطبيق زيادة مرتبات موظفي الدرجة الثالثة

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعجيل، بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، اعتبارا من أول أبريل 2023، وهو الموعد الذي يكون فيه تطبيق زيادة مرتبات موظفي الدرجة الثالثة.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته، أنّ الدولة ماضية لاستكمال سيرة البناء والتنمية والتي تزامنت مع إرادة وطنية في استعادة الوطن والحفاظ على بقائه واسترداده ممن أرادوا سلب هويته، لافتا إلى أنّ مصر تجاوزت على مدار عقد كامل أزمات وتحديات بعزائم لا تلين وإرادة على النجاح: «ولم تعيق إرادتنا تحديات أو تنال منها حملات تشكيك أو يخمدها إرهاب».