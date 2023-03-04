حقيقة صرف ممرضه دمياط 500 ألف.. محاميها يكشف: الـ2 مليون اتحولوا لها على شهرين

قال أحمد عيد عبدالكريم، محامي ممرضة دمياط، ياسمين عبدالمحسن جمعة، والتي فوجئت بوجود 2 مليون جنيه في حسابها البنكي أثناء صرف راتبها الشهري من الصراف الآلي، إن شقيقها أخبره بتفاصيل الواقعة، إذ ناشده بسرعة الوصول إلى طريقة لإعادة الأموال إلى خزينة الدولة.

المبلغ المالي جرى تحويله إلى حسابها على شهرين

وذكر المحامي، لـ«الوطن»، أن تفاصيل الموضوع بدأت يوم 25 يناير الماضي، عندما ذهبت ممرضة دمياط إلى صرفت راتبها 4 آلاف جنيه، إذ أنها استعلمت عقب ذلك لمعرفة الحوافز، فتفاجأت بوجود مبلغ يقارب من مليون جنيه، والذي كان صدمة بالنسبة لها، ليتضاعف المبلغ خلال الشهر الماضي أثناء صرف راتب شهر فبراير ويصبح 2 مليون جنيه.

وتابع قائلا «الـ2 مليون اتحولوا لحسابها على شهر يناير وفبراير مع تحويل الراتب الشهري الخاص بها وكانت من شهر 1 بتكلم المسؤولين علشان يساعدوها أنها ترجع الفلوس».

وذكر أن ياسمين ممرضة دمياط قامت بصرف مبلغ مالي أثناء صرف راتب شهر يناير للتأكد من صحة وجود المبلغ المالي الكبير في حسابها إذ ظنت أنه هناك خلل بماكينة الصرف الآلي، مؤكدا أنها توجهت عقب ذلك إلى الإدارة وطالبت مراجعة الأمر، وذلك في شهر يناير الماضي.

وأشار قائلا «وعدوها هيحلوا الموضوع في أسرع وقت وبعدها بفترة جربت تصرف مبلغ آخر علشان تتأكد حلوا المشكلة والفلوس رجعت ولا لا»، مشيراً إلى أنها فوجئت بوجود المبلغ المالي كما هو، فتوجهت إلى البنك لكنهم أخبروها أن الأمر لا يتعلق بهم.

وأضاف أنها تفاجئت أيضا بتضاعف المبلغ المالي في شهر فبراير إذ أصبح ما يقرب من 2 مليون جنيه، حيث أضيف ما يعادل نفس مبلغ شهر يناير.

وتابع أنها عاودت اللجوء إلى مسؤولي عملها، مشيراً إلى أنه قررت التوجه إلى مباحث الأموال العامة في دمياط، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة الأموال مرة أخرى إلى خزينة الدولة.

ممرضة دمياط صرفت مبالغ مالية للتأكد من عدم خلل ماكينة الصراف الآلي

وذكر أن الممرضة قامت بصرف مبلغ مالي يقدر بـ43 ألف جنيه على عدة مرات للتأكد من خّلو حسابها من أموال، وتابع قائلا «احتفظت بالفلوس اللي سحبتها وجرى إيداعه مرة أخرى إلى الحساب»، نافياً ما جري تداوله حول صرف موكلته 500 ألف جنيه.

وذكر قائلا: «موكلتي كان كل همها ترجع المال لأصحابه مضت على كل الإقرارت لضمان عودة الأموال إلى الجهات المختصة».

بداية تفاصيل واقعة ممرضة دمياط

ترجع بداية تفاصيل واقعة ممرضة دمياط عندما توجهت ياسمين عبد المحسن جمعة إلى مباحث الأموال العامة في محافظة دمياط وحررت محضرا بتلقي حسابها البنكي مبلغا ماليا يقرب من 2 مليون جنيه وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.