إنقاذ حياة ممرضة بمستشفى السويس العام بعد توقف عضلة القلب وهبوط في الدورة الدموية

تمكنت وحدة القسطرة بالسويس، من إنقاذ حياة ممرضة بمستشفى السويس العام، بعدما حدث لها توقف مفاجئ بالدورة الدموية، وعضلة القلب، أثناء قيامها بمهام عملها الوظيفية، ووفقًا لبيان مديرية الشؤون الصحية بالسويس، فإن خلال ساعات العمل، شعرت بالتعب، وجرى تحويلها لوحدة القسطرة وعلى الفور أجرى الفريق الطبي بوحدة القسطرة، إنعاش قلبي رئوي ومساچ لعضلة القلب.

إجراء رسم قلب وفحوصات اللازمة

وتابع بيان الصحة أنه تم إجراء رسم قلب، والفحوصات والتحاليل اللازمة حيث تبين وجود احتشاء حاد ممتد بالجدار الأمامي لعضلة القلب مما تطلب إجراء قسطرة قلبية بسرعة عاجلة لإنقاذ حياة الممرضة، وجرى عرض الحالة على الدكتور أحمد شبل استشاري القسطرة القلبية، والمدير الفني لوحدة القسطرة بمحافظة السويس، وجه بتجهيز الحالة وعمل قسطرة تشخيصية تبين خلالها وجود انسداد تام بالشريان التاجي الأيسر الأمامي النازل الذي تطلب تركيب دعامتين لإنقاذ حياة المريضة.

وكيل وزارة الصحة يتابع الحالة الصحية للممرضة

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان، أنه يتابع الحالة الصحية للمريضة، لافتاً إلى أن حالتها مستقرة بعد تركيب الدعامات وهي تخضع الآن للمتابعة الطبية، ووجه «الحفناوي»، الشكر إلى الأطباء والتمريض، فيما وجه الدكتور أحمد محمد نوح مدير مستشفى السويس العام، بتقديم كل الرعاية الصحية للزميلة الممرضة، مشيراً أن فريق التمريض بشكل عام يتحمل عبئ ومسئولية كبيرة، في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين داخل المستشفى.

المشاركون فى إجراء القسطرة والإنعاش

وشارك في إنقاذ حياة الممرضة الدكتور أحمد شبل والدكتور حماد عرفات أخصائي القلب، والدكتور أحمد حمدى أخصائي القلب وبمشاركة متميزة من فريق تمريض وحدة القسطرة برئاسة مس شيرين إبراهيم و ايات يوسف، وهناء حسين، ومصطفى صابر، وياسمين عبد الباسط، وعبير عبد الناصر، وحسين محمد، أخصائي تصوير طبي وأشعة، وعصام صلاح أخصائي تصوير طبي وأشعة.