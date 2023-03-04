يسعى الكثير لمعرفة إمساكية رمضان 2023 كاملة لـ محافظة بورسعيد وعدد ساعات الصيام، خاصة أنه لن يتبقى على الشهر الكريم إلا أيام معدودة، وذلك طبق لمواعيد شهر رمضان الكريم التي أعدتها هيئة المساحة المصرية.

إمساكية رمضان 2023 كاملة بمحافظة بورسعيد

وتحرص «الوطن» على توفير إمساكية رمضان 2023 كاملة بمحافظة بورسعيد وعدد ساعات الصيام وفقا للحسابات الفلكية من هيئة المساحة المصرية، حيث أعلنت أن بداية شهر رمضان الكريم فلكيا ستكون يوم الخميس 23 مارس 2023.

الصيام 14 ساعة تقريبا

وطبقا لحسابات هيئة المساحة المصرية ومعهد البحوث في بيان لها، فإنه إمساكية رمضان 2023 كاملة محافظة بورسعيد وعدد ساعات الصيام فلكيا تبلغ 13 ساعة و54 دقيقة كما أن أوقات الصيام في محافظة بورسعيد تبدأ من صلاة الفجر الساعة 4.47 صباحا والشروق 5:56، الظهر 12:02، العصر 3:30.

وينتهي الصيام بصلاة المغرب الساعة 6.00 مساء حسب التوقيت المحلي لمدينة بورسعيد، والعشاء الساعة 7:26، والسحور 2:09، وإمساك 4:09 صباحا حسب توقيت بورسعيد.