طقس مستقر وارتفاع درجات الحرارة في بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد طقسًا حارًا، ليس بسبب ارتفاع درجات الحرارة فقط، بل لارتفاع نسبة الرطوبة أيضًا التي وصلت إلى 83%.

وضوح الرؤية

وبلغت سرعة الرياح 5 كيلو مترات في الساعة، وبلغت وضوح الرؤية 100% في الصباح، ومن المنتظر أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع لعدة أيام مقبلة، طبقا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أعلنت انخفاض درجات الحرارة في فترة الليل، وحذرت من تخفيف الملابس في هذا الوقت.

حملات نظافة في محافظة بورسعيد

في سياق منفصل، صرح دكتور منصور بكري رئيس حي المناخ ببورسعيد، أن حملات مكثفة على مدار اليوم لتجميل ونظافة الحدائق والأماكن العامة لاستقبال الزائرين من أهالي بورسعيد، ورحلات اليوم الواحد من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى أعمال النظافة اليومية التي يقوم بها الحي في مختلف الشوارع.

كما صرح مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري ببورسعيد أن مراكب الصيد خرجت فجر اليوم، ومن المنتظر أن تصل عصرًا إلى رصيف الميناء، مشيرًا إلى أن حركة الصيد مستقرة مع استقرار الطقس، وغرفة العمليات تتابع الطقس على مدار الساعة.