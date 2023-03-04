العثور على جثة طفل «كردوس» بأسيوط بعد تغيبه 3 أسابيع.. مات غارقا

عثر أهالي مركز أبوتيج في محافظة أسيوط، اليوم السبت، على جثة الطفل محمد أحمد فتحي أمين، ابن قرية كردوس بمركز صدفا، غريقا عند خزان المياه بمدينة أبوتيج بعد تغيبه واختفائه لمدة 3 أسابيع في ظروف غامضة.

بلاغ بالعثور على جثة طفل

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أبوتيج، يفيد بورد بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفل غريقا عند خزان المياه.

تبلغ بغيابه منذ 3 أسابيع

وبالانتقال وضباط وحدة مباحث القسم تبين الجثة لطفل يدعي محمد احمد فتحى امين، 12 عاما، مقيم قرية كردوس بمركز صدفا وبالفحص تبين انه سبق وتلقي مركز شرطة صدفا بلاغا بتغيبه عن أسرته منذ 3 أسابيع.

تحرر محضر بالواقعة وفتحت النيابة العامة تحقيق في الواقعة.