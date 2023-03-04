4,2 مليار جنيه الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك السخنة خلال فبراير 2023

أعلنت الإدارة العامة لجمارك السخنة، برئاسة حسام جاد المولى، مدير عام الإدارة، تحت إشراف رشاد أمين رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، أنها أفرجت خلال شهر فبراير 2023 عن مشمول 8401 شهادة جمركية وارد نهائي بإجمالى 17198 حاوية.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة، أن أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات وقطع غيار ومكونات إنتاج للمصانع (مكونات تكييف - ثلاجات -مراوح - أقمشة - خيوط) وقطع غيار سيارات وإكسسوار للهواتف المحمولة واكسسوار حريمى ولعب الأطفال.

الضرائب والرسوم الجمركية خلال فبراير مليار و122 مليونا و831 ألف جنيه

وذكر البيان الصادر عن جمارك السخنة أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة بلغت خلال شهر فبراير الماضي مليار و122 مليونا و831 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والأرباح التجارية والصناعية والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 3 مليارات و118 مليونا و889 ألف جنيه.

تحصيل رسوم الصادر بمبلغ 6 ملايين و684 ألف جنيه خلال فبراير

وتابع البيان أنه قد بلغ عدد الشهادات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من خلال جمارك السخنة في شهر فبراير الماضي 1044 شهادة صادر بعدد حاويات 12255، بقيمة إجمالية 3 مليارات و850 مليونا و748 ألف جنيه وتم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ 6 ملايين و684 ألف جنيه، كانت أغلب الأصناف المصدرة عبارة عن (دريس برسيم - رخام-رمال- فوسفات- فايبر جلاس).

وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر فبراير 2023 حوالى 4 مليارات و241 مليونا و730 ألف جنيه.

يأتي ذلك فى إطار حرص مصلحة الجمارك المصرية برئاسة الشحات غتورى على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي والإسهام فى تلبية احتياجات ومستلزمات الإنتاج للصناعة المحلية والإسهام فى استقرار الأسعار من أجل التيسير على المواطنين.