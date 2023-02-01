«جمارك السخنة» تحبط تهريب 144 ألف قطعة من أدوات ومستحضرات التجميل

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك السخنة برئاسة حسام جاد المولي بالتنسيق مع المقدم أحمد دراز بإدارة البحث الجنائي، والمقدم أحمد بيومى بمباحث المخدرات من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أدوات ومستحضرات التجميل بالمخالفة للقانون تزيد أعدادها عن 144 ألف قطعة مخبأة بين الطرود.

الاشتباه في مشمول حاوية

واشتبه رجال جمارل السخنة، في مشمول الحاوية رقمTXGU5600752 القادمة من ميناء شنغهاي بالصين ومحرر عنها البيان الجمركي رقم 14469 لسنة 2023 باسم شركة «ا . ا للاستيراد»، والصنف الوارد طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 522 طرد شيتات إيفا فوم لاصقة بوزن 10طن و810 كيلو جرام.

تشكيل لجنة للفحص

تم تشكيل لجنة من إدارة الأمن الجمركي فتبين وجود عدد 117600 قطعة صنف مرطب شفاه سحري بالصبار، وعدد 27072 قطعة صنف محدد حواجب Eye Brow ثلاثة لون، مخبأة بين الطرود والبضائع الواردة، وجار حساب قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المعرضة للضياع.

اتخاذ الإجراءات القانونية بعد حساب الرسوم

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، ورشاد أمين رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس؛ بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.