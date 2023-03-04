ضبط 3 قضايا تهريب بضائع ونقد عبر المنافذ الجمركية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى :-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط قضية.فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد : ضبط (2) قضية.فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1717) مخالفة مرورية متنوعة. فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (25) قضية.فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (200) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط (8) قضايا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها، § إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.