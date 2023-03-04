كيفية تدريب الكلاب تجنبا لهجومها على الأشخاص.. «اوعى تبص في عينيه»

بعد تداول واقعة هجوم كلب على أحد الأشخاص، في منطقة الشيخ زايد، ما أدى إلى إصابته بجروح عميقة، ظل على أثرها في المستشفى، تساءل الكثير عن كيفية التعامل مع الكلاب، ومطالبة أصحابها بتدريبها بشكل جيد حتى لا تستطيع الهجوم على الأشخاص.

أنواع مختلفة من الكلاب

وتعليقا على ذلك، قال أنور فادي، أحد الأشخاص الذين يهتمون بتدريب وترويض الكلاب، حتى تسهل عملية التواصل معهم فيما بعد، أن هناك الكثير من أنواع الكلاب المختلفة، ويمكن أن كل نوع يقتصر على طريقة معينة في تدريب وترويض الكلاب.

ترويض وتدريب الكلاب يحتاج إلى مهارة وخبرة

وتابع «شكري» خلال حديثه مع «الوطن»، أن ترويض وتدريب الكلاب يحتاج إلى مهارة وخبرة، وذلك يجب أن يتم في بيئة هادئة، حتى لا يتشتت انتباه الكلب وجعله غير منتبه للتدريبات، ومن أبرز هذه الأماكن هي غرفة واسعة وفارغة تماما، أو ساحة المنزل أو الحديقة وغيرها من الأماكن الواسعة والهادئة.

وأضاف مدرب الحيوانات، أن قبل البدء في ترويض الكلاب، يجب البدء بالأوامر البسيطة، وإظهار السيطرة على الكلب، وذلك لأن تلبية الكلب لأوامر المدرب هي غاية في الأهمية، خاصة في تأسيس السيطرة عليه، ومن أبرز هذه الأوامر هي الجلوس والإقبال وغيرها.

كيفية التعامل مع الكلاب

أما عن كيفية التعامل مع الكلاب في الشارع أو الخاص بالجيران، فيجب على الشخص أن يقف هادئا دون حركة لامتصاص غضب الكلب، وعدم التحديق المباشر في عينيه، أما إذا كان الكلب في تمام الاستعداد للهجوم، لا بد من الاستعانة بشيء لصد الهجوم منها الحقيبة أو عصا أو حجر أو غيرها من الأشياء.