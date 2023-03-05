أطول فانوس رمضان بارتفاع 6 أمتار في أسيوط.. استغرق تنفيذه 7 أيام

نجح المهندس إسماعيل صابر، ابن محافظة أسيوط، في تصميم أكبر فانوس رمضان بمصر مصنوع من الخشب، حيث يبلغ طوله 6 أمتار، وذلك بعد الانتهاء من قبل في تصميم فانوس طوله 4 أمتار لوضعه أمام مسجد البقلي بمنطقة سيد.

فانوس طوله 6 أمتار

وقال المهندس إسماعيل صابر، صاحب راوتر المهندس بمدينة أسيوط، لـ«الوطن» إن ذلك التصميم لم يكون الأول هذا العام حيث سبق منذ فترة صغيرة تصميم فانوس طوله 4 أمتار، لكن هذه المرة نجح في تصميم فانوس يصل طوله لحوالي 6 أمتار تم تنفيذه في 7 أيام منهم 4 أيام تصميم و3 أيام تنفيذ ويوم آخر لتجميعه حتى أصبح هذا الفانوس الأطول في مصر من حيث الحجم والارتفاع.

تصميم الفانوس الضخم

وأضاف مصمم الفانوس أن هذه المهنة بدأ فيها كهواية وهو خريج كلية الزراعة وبعد ذلك عين في العمل الحكومي وقدم استقالته للعمل في هذا المجال الحر وأصبح لديه فريق عمل معاون في هذا المجال وجميعهم مجتهدين وأن تصميم الفوانيس الضخمة يتم استخدام سمك الخشب المناسب له: «لا نعتمد علي شغل الفوانيس فقط بل في باقي الموسم يتم تصميم أي ديكورات باستخدام ماكينات تعمل بشكل آلي، ويتم التصميم علي جهاز الكمبيوتر وبعدها يتم التصميم على الماكينات المستخدمة في ذلك».

مجال الأخشاب

ولفت المهندس إسماعيل صابر، أنهم يقومون بتصميم أي شي في مجال الأخشاب وكل تصميم يتم عمله له وقت معين بحسب التصميم والتنفيذ للخروج بالشكل الأفضل وتكلفة كل فانوس تختلف من واحد لآخر بسبب الحجم والارتفاع مضيفا أن الفانوس الذي تم تصميمه بهذا الارتفاع يكون الأكبر على مستوى مصر بل وأفريقيا.