ظواهر جوية مؤثرة في طقس المحافظات أواخر أيام أمشير.. «رياح وتيارات ساخنة»

كشف الدكتور عبدالله علام، عميد كلية الآداب الأسبق، وعضو الجمعية العامة للجغرافيين وجغرافيا البيئة والمسطحات المائية، أن الأيام الأخيرة من شهر أمشير تشهد الكثير من التغيرات والظواهر المناخية المتقلبة التي تؤثر على جميع نواحي الحياة في محافظات مصر، من بينها الرياح المحملة بالرمال والأتربة الضارة لمرضى الحساسية والربو، كونها رمال غربية شرقية، كما تهب تيارات هوائية ساخنة وغبار من شرق أوروبا تؤثر على الأشخاص والزراعات وحركة الصيد.

ظواهر جوية مؤثرة في أواخر أيام أمشير

وأوضح «علام»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يوجد 6 عوامل جوية مؤثرة على الحياة في أواخر أيام شهر أمشير، وتؤثر على حركة الصيد بمياه البحرين الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، وهي كالتالي:

- هبوب رياح محملة بالأتربة في آخر أيام أمشير، تؤثر على مرضي الحساسية والربو، كما تؤثر على الزراعات الشتوية الحقلية مثل القمح والفول والبرسيم، وأيضا زراعات الفراولة والبطاطس بشكل كبير.

- وجود تيارات هوائية ساخنة تؤثر على مرضى الرمد والعيون.

- هبوب الرياح في أواخر أيام شهر أمشير على حركة السير على الطرق الساحلية بالمحافظات، وذلك جراء تكدس الرمال الناعمة عليها نتيجة هبوب الرياح المحملة بالرمال الخفيفة.

توخي الحذر في أواخر شهر أمشير

وأشار «علام» إلى ضرورة توخي الحذر خلال الأيام الأخيرة من شهر أمشير، في ظل انتشار الرياح العاصفة والمحملة بالأتربة، بالإضافة لضرورة الابتعاد عن أماكن زراعة الأشجار مثل الكافور والقزورين، والتي تتساقط بفعل شدة الرياح، والسير على الطرق بتمهل خاصة في الساعات الأولى من اليوم لوجود الندى، كما يجب تحرك مراكب الصيد بحذر داخل المسطحات المائية والبعد عن مناطق دوامات المياه الجارفة.