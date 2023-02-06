حالة الطقس اليوم في الإسماعيلية.. رياح وأتربة وانخفاض حرارة

شهدت محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حالة من الطقس السيئ تزامنا مع نشاط للرياح المحملة بالأتربة والعوالق وانخفاض درجات الحرارة على كل أنحاء المحافظة.

وانخفضت درجة الحرارة في الإسماعيلية، اليوم؛ لتسجل 9 درجات للصغرى و16 درجة للعظمى في انخفاض 3 درجات في الحرارة العظمى عن الأيام الماضية.

الوطنية للطوارئ تحذر المواطنين

وحذّرت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة والإسماعيلية من انخفاض فى درجات الحرارة على المحافظة مع نشاط الرياح المؤثر على حركة الصيد في البحيرات وداخل قناة السويس، والتي وصلت سرعة الرياح فيه إلى 19 عقدة.

وقال بيان للطوارئ، إنّ الأقمار الصناعية تشير إلى غطاء سحابي ممطر على السواحل الشمالية يتقدم؛ ليصل إلى مدن القناة ووسط سيناء والقاهرة الكبرى.

وحذرت الوطنية المواطنين من طقس بارد على كل المحافظة؛ بسبب الانخفاض الملحوظ في درجة الحرارة ونشاط الرياح خاصة في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

سيولة علي الطرق

وشهدت طرق محافظة الإسماعيلية، اليوم، سيولة مرورية على كل الأنحاء خلال الساعات دون وقوع حوادث، أو تأثر بحالة الطقس فيما انتشرت الخدمات الأمنية على كل الطرق السريعة والصحراوية.