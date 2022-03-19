استعدادات قصوى في البحيرة لمواجهة الطقس السيئ: رياح شديدة وأتربة

تشهد محافظة البحيرة طقسًا غائمًا جزئيًا، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع هبوب رياحٍ شديدة محملة بالرمال والأتربة، بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم.

استعدادت قصوى في البحيرة لمواجهة الطقس السيئ

وترفع محافظة البحيرة درجة الاستعدادات القصوى؛ لمواجهة الطقس السيء، إذ تُشكّل غرفة عمليات مركزية، تكون مربوطةً بغرف عمليات فرعية داخل الوحدات المحلية، وذلك طبقًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الذي شدد على ضرورة متابعة الطقس على مدار الساعة.

حالة الطقس اليوم في البحيرة

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنّ يكون الطقس دافئا نهارًا، مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلاً على الأنحاء كافة، مع تكون شبورة مائية صباحًا، وطقس غائم جزئياً، ونشاط للرياح أحيانًا على السواحل الشمالية.

وذكرت هيئة الأرصاد، أنّ تكون حالة البحر المتوسط من معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر، على أن يكون اتجاه الرياح، شمالية إلى شمالية شرقية، فيما سجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم في البحيرة، العظمى 18 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 11 درجة مئوية.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات رقابة على المعديات النهرية والمنازل، الآيلة للسقوط بمختلف المراكز مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، وشدد على ضرورة صيانة أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة، لمنع وقوع مكروه لاسيما مع هبوب الرياح الشديدة.