حالة الطقس غدا.. رياح وأتربة والصغرى تصل لدرجة واحدة ببعض المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان صادر عن الخبراء قبل قليل، تفاصيل حالة الطقس غدًا، إذ يتوقع أن يسود البلاد في أثناء ساعات النهار طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشرقية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون شديد البرودة على الأنحاء كافة في ساعات الليل، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس غدًا

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة غدًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 18 11

الإسكندرية 18 10

وادي النطرون 19 11

طنطا 18 10

شبين الكوم 18 11

دمنهور 17 11

بلطيم 17 11

مطروح 17 11

السلوم 17 12

سيوة 16 08

بورسعيد 19 12

دمياط 18 11

الزقازيق 18 11

المنصورة 17 10

الإسماعيلية 19 11

السويس 18 08

العريش 17 08

رفح 17 08

رأس سدر 19 10

نخل 19 02

نويبع 21 15

طابا 20 12

كاترين 18 01

الطور 20 12

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 22 13

مرسى علم 22 14

الفيوم 18 08

بني سويف 18 08

المنيا 18 07

أسيوط 19 07

سوهاج 19 08

قنا 20 09

الأقصر 22 10

أسوان 23 11

إدفو 23 12

أبو سمبل 23 12

الوادي الجديد 22 06

شلاتين 25 14

أبو رماد 25 15

حلايب 23 15

رأس حدربة 22 15