جدول امتحانات الترم الثاني للفرقة الأولى بالمعهد الفني الصحي في أسيوط

أعلن المعهد الفني الصحي بمحافظة أسيوط، جدول امتحانات التحريري للدراسات التخصصية للفرقة الأولى بأقسامها المختلفة، وذلك للفصل الدراسي الثاني والمقرر أن تنطلق في العاشرة من صباح السبت 11 مارس.

وجاء جدول الامتحانات في التخصصات الخمسة بالمعهد الفني الصحي بأسيوط كالتالي:

شعبة الأشعة والتصوير الطبي

السبت 11 مارس: البيولوجية الإشعاعية

الاثنين 13 مارس: الطب النووي «جاما»

الأربعاء 15 مارس: تكنولوجيا التصوير الإشعاعي والإلكتروني 2

السبت 18 مارس: الجودة وأسس الاعتماد

الاثنين 20 مارس: تكنولوجيا التصوير الإشعاعي للأسنان والفكين

شعبة صناعة الأسنان

السبت 11 مارس: مواد صناعة الأسنان 2

الاثنين 13 مارس: تركيبات تقويم الأسنان

الأربعاء 15 مارس: الهيكل المعدني للأطقم الجزئية

السبت 18 مارس: الجودة وأسس الاعتماد

الاثنين 20 مارس: علم الأطباق 2

شعبة التسجيل الطبي والإحصاء

السبت 11 مارس: التصنيف الدولي للأمراض

الاثنين 13 مارس: إدارة الاتصال في البيئة الصحية

الأربعاء 15 مارس: الترميز والفهرسة والتصنيف الطبي

السبت 18 مارس: الجودة وأسس الاعتماد

الاثنين 20 مارس: طرق أحصائية متقدم 2

شعبة المختبرات الطبية

الأحد 12 مارس: تحاليل أمراض المناعة

الثلاثاء 14 مارس: تكنولوجيا الأجهزة والمعدات المعملية

الخميس 16 مارس: الكيمياء الإكلينيكية 2

الأحد 19 مارس: الجودة وأسس الاعتماد

الثلاثاء 21 مارس: تكنولوجيا تحاليل الدم 2

شعبة المراقبون الصحيون

الأحد 12 مارس: ميكروبيولوجي

الثلاثاء 14 مارس: وبائيات

الخميس 16 مارس: السلامة الغذائية

الأحد 19 مارس: الجودة وأسس الاعتماد

الثلاثاء 21 مارس: الإصحاح البيئي وسلامة المياه 1.