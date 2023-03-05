بعد نشر أنجلينا جولي لصورتها.. من هي الحاجة زبيدة عبد العال؟

عادت من جديد لتظهر الحاجة زبيدة عبد العال، التي نجحت في الحصول على محو الأمية وقد شارفت على التسعين من عمرها، بعد نشر الممثلة العالمية أنجلينا جولي صورتها عبر صفحتها الرسمية عبر «تويتر»، في إشادة واضحة لقصة كفاح السيدة زبيدة مع أسرتها ووصولها إلي التعليم في سن كبيرة.

زبيدة عبد العال وأنجلينا جولي

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، من هي الحاجة زبيدة عبد العال، التي نشرت صورتها الممثلة العالمية أنجلينا جولي عبر صفحتها الرسمية

1- الحاجة زبيدة عبد العال أصولها من الصعيد وتعيش الآن في قرية دكما التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية.

2- تبلغ الحاجة زبيدة 87 عاما وتعيش بمفردها في منزلها وتزور شقيقتها في القرية بشكل مستمر.

3- قررت الحصول علي محو الأمية ضمن مبادرة لا أمية مع تكافل التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، ونجحت في الحصول على الشهادة وكرمها محافظ المنوفية.

4- الحاجة زبيدة قررت تعليم أبنائها وحصلوا جميعا علي مؤهلات عليا وبعضهم يحمل الماجيستير.

5- بعد وفاة والدها قررت أن تعلم شقيقاتها في المدارس أن والدهم كان يرى أن خروج البنت من منزل والدها «عيب».

6- تنوي الحاجة زبيدة استكمال تعليمها من خلال دخول المرحلة الإعدادية لأن محو الأمية تساوي الشهادة الابتدائية.

7- اقترحت الحاجة زبيدة عبد العال أن يتم تحويل منزلها المتواضع في المنوفية إلى مكتب لتعليم الأطفال وكبار السن القراءة والكتابة.

8- تؤكد الحاجة زبيدة أن أمنيتها منذ الصغر كانت أن تتعلم لتعرف أن تقرأ القرآن الكريم في المصحف .

9- الحاجة زبيدة قصة كفاح في تزويج أبنائها، وتربية أحفادها أيضا، حتى من لقين ربهن من بناتها ساعدت أولادها وقررت عدم تركهم أبدا .

من هي الحاجة زبيدة بعد حديث أنجلينا جولي عنها

الجدير بالذكر أنه بعد أن نشرت الممثلة العالمية أنجلينا جولي صورة الحاجة زبيدة عبدالعال، تم تداول القصة علي نطاق واسع عبر جميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدي الكثيرون ممن لا يعلمون قصتها اندهاشهم من قيام سيدة كبيرة بهذا الشكر بالبحث عن التعليم والمعرفة في سن كبيرة.