محافظ المنوفية يكرم الحاجة زبيدة بعد محو أميتها في الـ87.. مكافأة وشهادة تقدير

كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الحاجة زبيدة عبدالعال علي الصعيدي، الحاصلة على شهادة محو الأمية في سن الـ87 عاما، ضمن المبادرة التى أطلقتها وزارة التضامن الإجتماعى تحت شعار «لا أمية مع تكافل» لمستفيدى البرنامج التكافل.

واستقبل المحافظ الحاجة زبيدة في مكتبه بالديوان العام، وبحضور وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، ومنسق المبادرة بالمنوفية.

محافظ المنوفية يكرم الحاجة زبيدة

وقدم المحافظ التهنئة للسيدة زبيدة، معربا عن سعادته وفخره بقصة كفاحها، كونها إحدى النماذج المشرفة لسيدات مصر ولمحافظة المنوفية بشكل خاص في تحقيق حلمها، بالحصول على فرصة التعليم، وحرصها الشديد على تعليم أبنائها وأخواتها.

محافظ المنوفية يهدي الحاجة زبيدة شهادة تقدير وكتاب الله

وخلال اللقاء، أهدى المحافظ الحاجة زبيدة شهادة تقدير وكتاب الله كهدية تذكارية، تقديرا لإصراراها وعزيمتها في الحصول على شهادة محو الأمية رغم كبر سنها، كما أمر المحافظ بصرف مكافاة مالية وهدايا عينية لمساعدتها على استكمال مسيرتها التعليمية، موجها بتوفير سيارة لتوصيلها إلى منزلها كونها إحدى النماذج المشرفة في الإصرار والعزيمة.

وأشاد المحافظ بمبادرة وزارة التضامن الإجتماعي «لا أمية مع تكافل»، والتي تستهدف القضاء على أمية القراءة والكتابة لمستفيدى البرنامج، بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وبدأ تنفيذ المبادرة بالمحافظة في الأول من يوليو 2022 بإجمالى عدد دارسين 6 آلاف دارس بعدد 487 فصلا دراسيا بنهاية ديسمبر الماضي، وجاري اختبار دارسي 295 فصلاً في دورة يناير 2023 ومن بين الدارسين السيدة زبيدة.

ومن جانبها أعربت الحاجة زبيدة عن سعاتها بلقاء المحافظ وتكريمه لها، مؤكدة بأن شهادة محو الأمية تعد حلم حياه ظل يراودها منذ الصغر، مقدمه الشكر والتقدير للمحافظ على تلك اللفتة الكريمة.

جدير بالذكر أن الحاجة زبيدة تقيم بقرية دكما بمركز شبين الكوم، تزوجت في سن الثامنة عشر، وأم لـ8 أبناء وجدة لـ13حفيدا، ولم تتعلم في صغرها ووالدها كان لا يؤمن بأهمية تعليم الإناث.