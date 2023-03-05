أهم الأخبار: وفاة شريفة فاضل وطبيب قلب شهير وتحذير من «الأرصاد»

تنشر «الوطن» نشرة موجزة لقرائها متضمنة آخر المستجدات في مصر التي حدثت خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفاة الفنانة الكبيرة شريفة فاضل عن عمر ناهز الـ85 عاما

توفيت منذ قليل الفنانة الكبيرة شريفة فاضل عن عمر ناهز الـ85 عاما، بحسب ما أعلنته ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي لخبر رحيلها بعد كتابتها نعيا لها على صفحتها على «إنستجرام»، حيث كتبت ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عبر صفحة والدتها على موقع التواصل الاجتماعي قائلة: «الله يرحمك يا طنط شريفة إنا لله وإنا اليه راجعون طنط شريفه فاضل في ذمه الله».

وفاة طبيب القلب أشرف زكي وسط صدمة تلاميذه

حالة من الحزن سيطرت على أصدقاء ومتابعي الدكتور أشرف زكي أستاذ القلب والأوعية الدموية بكلية طب قصر العيني، الذي وافته المنية، وسط صدمة وحزن كبيرين من أقاربه وأصدقائه وتلاميذه على منصات التواصل الاجتماعي.

الدكتور أشرف زكي طبيب مصري تخرج من جامعة القاهرة بتسلسل الأول على دفعته، وهو صاحب الفيديو الشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي في شرح أصوات القلب، كما ساهم في كثير من الشرح المُفصل للمادة الباطنية والقلبية على موقع يوتيوب، ويصفه أصدقائه وتلامذته عبر صفحاتهم بأنّه الطبيب الإنسان والمعلم والحكيم والأديب والفنان.

«الأرصاد» تكشف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم: أمطار ورمال وأتربة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، عن درجات الحرارة اليوم، وحالة الطقس، إذ يكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء، مع وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على بعض الطرق على فترات متقطعة.