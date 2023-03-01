الأرصاد الجوية: ارتفاع جديد في درجات الحرارة اليوم

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم وحتى نهاية الأسبوع، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، بسب المرتفع الجوي القادم في طبقات الجو العليا، وامتداد المنخفض القادم من المناطق الصحراوية خاصة صحراء العربية على البلاد.

حالة الطقس اليوم

وأضافت الأرصاد الجوية، فى بيان صادر عنها، أن الطقس سيكون مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وحارا على السواحل الشرقية وجنوب البلاد وجنوب سيناء، مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، حيث يتراوح ارتفاع درجات الحرارة بقيم بين 6 إلى 8 درجات.

درجات الحرارة اليوم

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد تسجل درجات الحرارة اليوم على مدن والمحافظات، ما يلي:

- القاهرة 28- 14

- العاصمة الإدارية 28 - 14

- أكتوبر 29 - 12

- بنها 28 - 13

- دمنهور 28 - 13

- وادي النطرون 29 - 13

- كفر الشيخ 27 - 14

- المنصورة 28 - 13

- الزقازيق 29 - 13

- شبين الكوم 28 - 14

- طنطا 27 - 14

- دمياط 24- 12

- بورسعيد 24 - 13

- الإسماعيلية 30 - 12

- السويس 28 - 12

- العريش 30 - 11

- رفح 28 - 11

- رأس سدر 26 - 12

- نخل 28 - 05

- كاترين 21 - 03

- الطور 26 - 11

- طابا 27 - 13

- شرم الشيخ 29 - 17

- الإسكندرية 27 - 14

- العلمين الجديدة 29 - 13

- مطروح 28 - 11

- السلوم 30 - 09

- سيوة 30 - 09

- رأس غارب 26 - 14

- الغردقة 27 - 14

- سفاجا 27 - 14

- مرسى علم 29 - 15

- شلاتين 28 - 17

- حلايب 26 - 17

- أبو رماد 27 - 15

- رأس حدربة 26 - 15

- الفيوم 28 - 09

- بني سويف 28 - 09

- المنيا 29 - 09

- أسيوط 30 - 08

- سوهاج 30 - 09

- قنا 32 - 10

- الأقصر 31 - 11

- أسوان 33 - 12

- الوادي الجديد 31 - 08

- أبو سمبل 29 - 12