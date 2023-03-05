انتخابات نقابة الصحفيين 2023.. اللجنة المشرفة تعلن 12 قرارا تنظيميا

أصدرت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين 2023 برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين 12 قرار تنظيمي وتتعلق تلك القرارات بالجمعية العمومية وعملية التصويت والفرز لانتخابات التجديد النصفث المقرر عثدها يوم 17 مارس.

انتخابات نقابة الصحفيين 2023

وشملت قرارات اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين 2023 ما يلي:

١- على من يرغب من أعضاء الجمعية العمومية، تقديم مقترحات للعرض خلال أعمال الجمعية العمومية التقدم بها مكتوبة في مدى زمني أقصاه الخميس 9 مارس، وفقًا لنص اللائحة.

٢- لا يحق لأي مرشح على مقعد النقيب، أو عضوية المجلس، طلب الكلمة خلال انعقاد الجمعية العمومية، وفقًا للقواعد النقابية المستقرة الخاصة بالدعاية الانتخابية، وله أن يقدم اقتراحه مكتوبًا لرئيس الجمعية العمومية، وما يعرض منها بدون ذكر الاسم.

٣- يحق للمرشح على مقعد النقيب، أن يمثل بـ23 مندوبًا أصليًا و10 احتياطيين، بلجان الاقتراع والفرز.

٤- يحق للمرشح على مقعد العضوية، أن يمثل بخمسة مندوبين أصليين وثلاثة احتياطيين، بلجان الاقتراع والفرز.

٥- ويُشترط في جميع المندوبين أن يكونوا من أعضاء الجمعية العمومية، (جدول مشتغلين، مسددين لآخر اشتراك).

٦- يرسل كل مرشح أسماء من ينوبون عنه في لجان الاقتراع والفرز، وصورة شخصية مع صورة كارنيه العضوية 2023، في مدى زمنى أقصاه الخميس 9 مارس المقبل.

الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين 2023

٧- يُشترط لبدء التصويت بكل لجنة، عقب اتخاذ الجمعية العمومية قرارها ببدء التصويت وجود وتوقيع اثنين من مندوبي المرشحين، وإذا تخلف مندوبو المرشحين، أو لم يتم إرسال أسمائهم، تفتح بحضور أول اثنين ناخبين باللجنة من أعضاء الجمعية العمومية، أو بإعمال ضوابط القانون العام في هذا الشأن.

٨- يوقع اثنان على الأقل من مندوبي المرشحين على محضر الفرز، بعد مطابقة عدد البطاقات بعدد المصوتين في اللجنة، وقبل معرفة الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

٩- يتم الفرز في توقيت واحد لصناديق الاقتراع على مقعد النقيب أولًا، وفق القواعد المُستقرة في انتخابات النقابة.

١٠- يبدأ فرز صناديق الاقتراع على مقاعد العضوية، في توقيت واحد عقب إعلان نتيجة الانتخابات على مقعد النقيب، وفق القواعد المُستقرة في انتخابات النقابة.

١١- حضور الفرز للمرشحين بشخوصهم، ومندوبيهم المرسلة أسماؤهم في الموعد المحدد سلفًا، حاملي التصاريح الرسمية من اللجنة، ولأعضاء اللجنة المشرفة، ومندوبي الصحافة والإعلام الحاملين لتصاريح التغطية من اللجنة المُشرفة.

١٢- لكل الصحف ووسائل الحق في أن تمثل في تغطية الانتخابات بكل مراحلها بحد أقصى مراسل ومصور، على أن ترسل الأسماء وصورة الكارنيه أو بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية في مدى زمني أقصاه الخميس 9 مارس.