ماذا تعني الكلمات الهيروغليفية المحفورة على واجهة مبنى نقابة الصحفيين؟

كشف محمد شبانة، وكيل نقابة الصحفيين والمشرف على مشروع العلاج، عن معاني الكلمات الهيروغليفية المحفورة على واجهة مبنى نقابة الصحفيين بعد تجديدها.

نقابة الصحفيين

وأثارت واجهة مبنى نقابة الصحفيين جدلا كبيرا في أوساط الصحفيين ما بين مؤيد للتصميم الجديد ومعارض للون الأسود الذى اكتست به الواجهة خاصة وأن هذا التجديد بدأ قبل نحو 3 سنوات وتسبب في وضع سقالات طيلة هذه الفترة، وتكلف نحو 6 ملايين جنيه بحسب تصريح سابق لـ«شبانة».

وتضمن التصميم الجديد حفر كلمات باللغة الهيروغليفية وكشف شبانة عبر صفحته الشخصية معانيها والتي جاءت كالتالي:

رسومات جدران نقابة الصحفيين

- نقابة الصحفيين المصريين.. تفتح أبوابها لكل الصحفيين الأشقاء العرب وفي العالم كله.. ولكل الآراء الصادقة.

- نقابة الصحفيين المصريين.. حق المعرفة ومصداقية الخبر والرأي والتحليل الصادق من حقوق المواطن المصري.

- نقابة الصحفيين المصريين.. صحافة للمصريين.. قومية وحزبية وخاصة.. يد واحدة ونعمل جميعا تحت مظلة نقابية واحدة.

- نقابة الصحفيين المصريين.. في البداية والنهاية هي الحرية والتعبير الصادق والمكتسب من ثقة الشعب المصري.

- نقابة الصحفيين المصريين.. تدافع عن حقوق أبنائها وتطور أداءهم المهني وتوفر لهم المناخ للعطاء والإبداع.

- نقابة الصحفيين المصريين.. نقابة من أجل حماية حقوق المجتمع المصري والحفاظ على ثراوته وحقوقه.

- نقابة الصحفيين المصريين.. قلعة الحريات.. وتستمد قوتها في كل الأزمات من الآراء الحرة المستقلة للصحفيين.

- نقابة الصحفيين المصريين.. تاريخ طويل يمتد لعقود من السنوات.. وعطاء مستمر من التنوير والإبداع الدائم.

- نقابة الصحفيين المصريين.. حرية الصحافة ومصداقيتها وقدراتها على التنوير حق الشعب على النقابة.

- نقابة الصحفيين المصريين.. نقابة المهنية والعمل الجاد والمصداقية والضمير.. والتعبير عن قضايا الوطن.

- نقابة الصحفيين المصريين.. جسور العطاء أجيال وراء أجيال.. وكل جيل يستلم الحرية والمهنية والسعي للإصلاح.

- نقابة الصحفيين المصريين.. هي نقابة مستقلة تهدف إلى الارتقاء بالوطن.. وهي نقابة جموع الشعب المصري.

وشرح من خلال هذه الرسومات تفاصيل القصد منها من خلال جمل بسيطة ترسخ مبادىء وقيم نقابة الصحفيين.