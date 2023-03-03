عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد «عمومية الصحفيين» بحضور 296 عضوا فقط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، فشل انعقاد الجمعية العمومية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية، إذ حضر 296 من الأعضاء فقط نسبة 3%، فيما يشترط قانونا لاكتمال النصاب حضور أكثر من 50% من أعضاء الجمعية العمومية بجدول المشتغلين المسددين للاشتراكات.

تأجيل الانعقاد لـ17 مارس

وتم تأجيل الانعقاد لمدة أسبوعين إلى الجمعة 17 مارس الجاري، ويتم فتح باب التصويت على انتخابات نقابة الصحفيين 2023 في الانعقاد الثاني بحضور 25% فقط.

وقال أيمن عبد المجيد، السكرتير العام لنقابة الصحفيين وعضو اللجنة المشرفة على الانتخابات إنه تم تأجيل الانعقاد القانوني للجمعية العمومية ليوم السابع عشر من مارس الجاري، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وبهذا يكون هناك وقت لتسديد الأعضاء لاشتراكات نقابة الصحفيين.

انتخابات الصحفيين 2023

يذكر أنه يتنافس 11 مرشحا في انتخابات الصحفيين 2023 على مقعد النقيب و40 على عضوية مجلس النقابة، على أن يتم التصويت يوم 17 مارس في حال اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية 9843 من المسددين وغير المسددين للاشتراكات بفرعي القاهرة والإسكندرية.