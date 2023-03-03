انتخابات نقابة الصحفيين.. حضر المرشحون وغاب الناخبون «صور»

تنعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين يوم 17 مارس بحضور 25% +1 من أعضاء الجمعية العمومية بعد تأجيلها اليوم لعدم اكتمال النصاب القانوني بحضور 296 عضوًا فقط.

وفشل انعقاد الجمعية العمومية اليوم تحت شعار «حضر المرشحون وغاب الناخبون» التي بدأت في الساعة العاشرة صباحا بحضور عدد كبير من المرشحين على مقعد النقيب وعضوية مجلس نقابة الصحفيين.

حضر اليوم خالد ميري وخالد البلشي المرشحان على مقعد نقيب الصحفيين ومحمد الجارحي، وأبو السعود محمد، وعمرو بدر، ومحمود كامل، ومحمد السيد المرشحون على العضوية.

الإقبال الضعيف من الناخبين كان شعار اليوم رغم أن المرشحين تواجدوا لتوزيع برنامجهم الانتخابي على الأعضاء المتواجدين في سرادق النقابة.

انتخابات نقابة الصحفيين 2023

ومع عدم اكتمال النصاب القانوني في انتخابات نقابة الصحفيين أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات التأجيل حتى يوم 17 مارس 2023.

ويذكر أن عدد المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين 11 مرشحا على مقعد النقيب أبرزهم خالد ميري وخالد البلشي، بينما يتنافس على عضوية مجلس نقابة الصحفيين 40 مرشحا.