سلاح الجو الأوكراني يشن 20 غارة على مواقع تمركز روسية

شنّ سلاح الجو الأوكراني خلال الساعات الماضية، 18 غارة على أفراد روس ووحدات المعدات العسكرية التابعة لهم، وضربتين على مواقع أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية، ومستودع للذخيرة وجسر للقوات الروسية.

ونقلت وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية عن بيان هيئة الأركان العامة، إنّه خلال اليوم الماضي، أسقط الجيش الأوكراني 4 طائرات استطلاع وطائرات دون طيار، بينما ضربت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية 3 مجموعات للقوات الروسية، وموقعين لنظام الدفاع الجوي ونظامين للحرب الإلكترونية.

الجيش الأوكرانى يسقط 4 طائرات استطلاع وطائرات بدون طيار

وفي المقابل، شنّت القوات الروسية 6 ضربات صاروخية و24 ضربة جوية، وفتحت النار باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة (MLRS) أكثر من 65 مرة، وتحديدا على البنية التحتية المدنية، وردت أنباء عن سقوط ضحايا بين المدنيين.

وأوضح البيان أنّ الروس يركزون جهودهم على شن أعمال هجومية في اتجاهات كوبيانسك وليمان وباخموت وأفدييفكا وشاختارسك، وعلى مدار اليوم الماضي، صدّ المدافعون الأوكرانيون أكثر من 130 هجومًا في هذه الاتجاهات.

وفي سياق متصل، أفادت الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة سومي الأوكرانية اليوم، بأنّه خلال الساعات الماضية، فتحت القوات الروسية النار على 7 مجتمعات في المنطقة، وجرى تسجيل ما مجموعه 117 انفجارا.

ونقلت «يوكرينفورم» عن الإدارة، أنّ القوات الروسية أطلقت 12 قذيفة هاون على قرية تابعة لمجتمع بيلوبيليا، إضافة إلى 5 قذائف مدفعية، ما ألحق أضرارا بقاعة ثقافة محلية وخط لنقل الكهرباء.

وفي مجتمع شاليهين، استخدم الروس قذائف هاون من عيار 120 ملم لشن 3 ضربات، وفي بلده عصمان سقطت خلال النهار 31 قذيفة هاون روسية، بينما في منطقة نوفا سلوبودا، تم تسجيل 4 انفجارات بقذائف الهاون وغيرها من المجتمعات التي تعرضت للقصف الروسي.

بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أنّ هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أنّ موسكو ليس لديها خططا لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.