 أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 153 ألف جندي منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 153 ألفا و120 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسب ما أوردت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، أنّه خلال هذه الفترة «خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و414 دبابات و6 آلاف و692 من المركبات المدرعة و2426 من النظم المدفعية و488 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و248 من أنظمة الدفاع الجوي و302 من الطائرات المقاتلة و289 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و299 من المركبات وخزانات وقود وتدمير 873 من صواريخ كروز».

بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أنّ هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أنّ موسكو ليس لديها خططا لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.