عائلة مدير بنك عقره كلب بيتبول في الشيخ زايد: ننتظر معجزة

كشف أحمد الماوي، ابن عم محمد الماوي، مدير أحد البنوك، الذي عقره كلب في الشيخ زايد، تفاصيل هجوم كلب من نوع «بيتبول» عليه في الشيخ زايد، وتمزيق جسمه أمام ابنه، مؤكدا أن الكلب ملك مذيعة شهيرة تقطن في ذات العمارة التي يسكن بها «محمد»، وكان الكلب موجودا في حديقة العقار، فقرر أن يبلغ أصحابه، فهجم الكلب عليه ومزق أجزاء مختلفة بجسده تسببت في إصابات بالغة.

تفاصيل إصابة مدير بنك عقره كلب بيتبول

وقال «الماوي» لـ«الوطن»، إن «محمد» في الأربعين من عمره ويسكن في کومباوند بمدينة الشيخ زايد، وكان عائدا لبيته مع ابنه «علي»، 16 سنة، مضيفا «كانوا طالعين البيت، وكلب جارهم من نوع شرس بيتبول، سايبنه في الجنينة، وخبط على الباب ليطلب من أصحاب الكلب ربطه، إلا أنه عند فتح الباب هجم عليه الكلب فجأة أمام ابنه، وأول ما الخادمة فتحت الباب الكلب هجم على محمد بطريقة مش طبيعية، وقدر في لحظة أنه يصيبه في أجزاء مختلفة في جسمه».

إصابات خطيرة لـ محمد الماوي

واستكمل أحمد الماوي، أن الكلب أوقع «محمد» أرضا وأحدث به إصابات عبارة عن جرح قطعي متهتك بالذراع والساعد الأيمن وقطع بالعضلات، وقطع بالعصب أدت إلى شلل بالعضلات الباسطة للذراع والأصابع وسحجات وكدمات بالصدر والفخذ الأيمن، وقبلها حاول أن يحمي نفسه من الهجوم وألا يصل الكلب إلى ابنه، لكن الكلب كان قوي وشرس لدرجة غير متوقعة، «محدش قدر ينقذ محمد لأن الكلب كان سريع وقوي وفي لحظات كان أصابه ودمره».

اعتداءات متكررة من الكلب

فيما أوضح محمد بهاء، ابن خالة المجني عليه، أن تلك الواقعة لم تكن الأولى بالنسبة لذلك الكلب، إذ قام بالاعتداء من قبل على سيدة معها كلبها أثناء مرورها بالقرب من المنزل: «بالفعل بعد واقعة السيدة صاحب الكلب، بعد الكلب عن المكان لمدة شهرين وبعدها رجع تاني».

وأشار «بهاء» لـ«الوطن»، أن وضع محمد بيد الله في الوقت الحالي فحالته سيئة: «للأسف الموضوع مقلق جدا وغير متوقف على علاج أو عملية أو أي حاجة، كل اللي في الموضوع أن حالة محمد متوقفة على الدعاء ومعجزة من عند ربنا، لأن حالته صعبة جدا»، مشيرًا إلى أن المجني عليه دخل للعمليات على قدمه وخرج بلا وعي، ووضعه يزداد سوءا.

محاولات إنقاذ حياة المصاب

وأكد «بهاء» أن الأسرة لا زالت تحاول من أجل إنقاذ محمد مما حدث له: «بنحاول نتواصل لحل أو علاج حتى إننا تواصلنا مع أكثر من جهة لنقله خارج البلاد لعلاجه، لكن محمد في غيبوبة بقاله أيام ووضعه صعب جدا».

وأشار أن صاحب الكلب كان متواجدا يوم الواقعة بالمستشفى إلا أنه لم يعاود الظهور مرة أخرى، بعد أن ازداد الوضع سوءا، ودخول محمد في متاهات كبيرة، موكدًا حرص العائلة على استرداد حق محمد، حيث قاموا بتحرير محضر في قسم ثاني الشيخ زايد وعرضه على النيابة العامة بالشيخ زايد لاستكمال التحقيقات.

بلاغ بإصابة شخص عقره كلب

وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا من «إيمان. ع»، 41 عامًا، صيدلانية حرة، ومقيمة بالشيخ زايد، والتي حضرت إلى القسم وحررت محضرا بتعرض زوجها «محمد. م»، مدير ببنك، لعقر كلب وتم حجزه بالمستشفى التي ورد تقريرها أن المصاب يعاني من جرح تهتكي بالساعد والكوع الأيمن مع اشتباه قطع بالأوتار، ويحتاج تدخل جراحي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.