مصرع طفل عضه كلب حراسة في منزله بأسوان.. «كان يضع له الطعام»

شهدت قرية سلوا بحري بمحافظة أسوان، اليوم السبت، مصرع طفل يبلغ من العمر 6 أعوام، إثر إصابته بجرح نتيجة عقر «كلب حراسة في منزلهم» أثناء محاولة إطعامه.

الطفل كان يحاول إطعام الكلب الموجود في منزلهم

تلقى مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بوفاة الطفل «كيراس ب ن» 6 أعوام، من قرية سلوا بحرى عزبة على سليمان، التابعة لدائرة المركز، نتيجة عقر كلب حراسة له، أثناء محاولة إطعامه.

الكلب عقر الطفل في وجهه ورقبته ويده

وتبين من التحريات الأولية، أن «الكلب» كان في مكان مخصص لتربيته بمنزل أسرة الطفل بالقرية، وأثناء محاولة «كيراس» 6 أعوام، إطعامه عن طريق «أكل حيوانات» كان فى يده، عقره الكلب فى وجهه ورقبته ويده، وأحدث الكلب إصابات بالغة فى الطفل، ثم توفي متأثرا بجراحه بعد محاولة الأسرة إسعافه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.