إصابات خطيرة لـ«مدير بنك» عقره كلب في الشيخ زايد

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة عقر كلب بيتبول لـ«مدير بنك» في الشيخ زايد، وإصابته بإصابات بالغة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج ودخل في غيبوبة تامة من جراء إصابته الخطيرة.

قررت النيابة استدعاء صاحب الكلب لسماع أقواله في البلاغ المقدم ضده، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

إصابة خطيرة لمدير البنك

وأصيب مدير بنك بإصابات خطيرة نتيجة أن كلب من نوعية البيتبول عقره، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغ من «إيمان.ع» 41 عامًا صيدلانية حرة ومقيمة بيفرلي هيلز والتي حضرت إلى القسم وحررت محضرا بتعرض زوجها «محمد.م» مدير ببنك لعقر كلب وتم حجزه بالمستشفى التي ورد تقريرها أن المصاب يعاني من جرح تهتكي بالساعد والكوع الأيمن مع اشتباه قطع بالأوتار ويحتاج تدخل جراحي والحالة العامة مستقرة.