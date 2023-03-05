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أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوي في 7 مقاطعات تحسبا لغارات روسية

كتب:

سحر المكاوى
09:21 ص | الأحد 05 مارس 2023
روسيا وأوكرانيا

روسيا وأوكرانيا

أعلنت أوكرانيا حالة التأهب الجوي في 7 مقاطعات، تحسبا لغارات روسية، وفق ما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلنت سلطات دونيتسك اليوم، أنّ القوات الأوكرانية أطلقت 7 قذائف على دونيتسك وكارلوفكا بصواريخ غربية.

القصف الأوكراني استهدف مناطق سكنية

وأوضحت السلطات أنّ القصف الأوكراني استهدف مناطق سكنية، ولم يتضح بعد ما إذا كان القصف أسفر عن سقوط ضحايا حتى الآن، وفقا لقناة «روسيا اليوم».

وكانت السلطات في دونيتسك أعلنت أمس، مقتل مدنيين وإصابة 4 آخرين بقصف أوكراني، تعرضت له 4 مدن وبلدات بالجمهورية.

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بقلم سحر المكاوى