الممثل كريس روك يسخر من ويل سميث في عرض كوميدي

عاد الممثل الكوميدي كريس روك للسخرية من النجم ويل سميث بعد عام من واقعة الصفع التي اتعرض لها أمام الملايين حول العالم في حفل توزيع جوائز أوسكار 2022، وذلك خلال العرض المباشر الذي قدمه بعنوان «Chris Rock: Selective Outrage»، قائلا: «تعلمون جميعًا ما حدث لي، حيث تعرضت للصفع من قبل سوج سميث».

وتحدث «روك»، خلال العرض الكوميدي، «لقد تعرضت للصفع منذ عام تقريبا، والناس تسألت هل تألمت؟ نعم ما زلت أتألم شعرت برنين في أذني»، وأكد بالرغم من الضغوط عليه للانفتاح والحديث عن الواقعة في برامج حوارية إنه لن يقوم بذلك «أنا لست ضحية، لن تروني أبدًا في برامج أوبرا أو جايل أبكي، لن ترى ذلك أبدًا لن يحدث إطلاقا»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

أما بالنسبة لما إذا كانت الصفعة مؤلمة، فإنّ روك كان مباشرًا، قائلا: «ويل سميث أكبر مني بكثير، لسنا بالحجم نفسه، ويل سميث لعب دور محمد علي في فيلم، هل تعتقد أنني قمت بتجربة أداء لهذا الدور؟ حتى في الرسوم المتحركة لعبت دور حمار وكان هو سمكة قرش».

كريس روك عن زوجة ويل سميث: «آذته أكثر مما آذاني»

واصل الممثل الكوميدي الكشف عن أن عنوان عرضه مستوحى أيضًا من الصفعة ، أوضح روك: «يمارس ويل سميث الغضب الانتقائي»، متابعا: «كل من يعرف حقًا ، يعرف أنه لا علاقة لي بهذا الأمر»، في إشارة إلى حديث جادا بينكيت سميث، زوجة ويل سميث عن خيانتها له في حلقة من برنامجها «Red Table Talk»، قائلا: «لقد آذته أكثر مما آذاني».