بعد واقعة الأوسكار.. كريس روك يعود للسينما بـ«Amsterdam»

يعود الممثل الكوميدي كريس روك إلى السينما، بعد واقعة الصفع الشهيرة في حفل توزيع جوائز أوسكار 2022، مارس الماضي؛ إذ يشارك في بطولة فيلم بعنوان «Amsterdam» للمخرج ديفيد أو. راسل، الذي يؤدي بطولته النجم الأمريكي كريستيان بيل، ومن المقرر طرحه في السينمات 7 أكتوبر المقبل، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

وتدور أحداث فيلم «Amsterdam» في ثلاثينيات القرن الماضي، يصبح ثلاثة أصدقاء، طبيب وممرضة ومحام، المشتبه بهم الرئيسيين في مقتل السناتور بيل ميكينز، ويلعب الممثل الحائز على جائزة الأوسكار كريستيان بيل، دور الطبيب والمحارب المخضرم في الحرب العالمية الأولى المسمى «بيرت بيرندسن»، الذي جرى اتهامه بالقتل.

ويجسد كريس روك خلال أحداث الفيلم دور طبيب بيطري، يدعى «ميلتون كينج».

أبطال فيلم «Amsterdam»

يضم الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود من بينهم مارجوت روبي، جون ديفيد واشنطن، أنيا تايلور جوي، زوي سالدانا، مايك مايرز، مايكل شانون، تيموثي أوليفانت، أندريا ريسبورو، تايلور سويفت، ماتياس شوينارتس، أليساندرو نيفولا، رامي مالك وروبرت دي نيرو.

كريستيان بيل عن العمل مع كريس روك: طلبت منه عدم التحدث معي

من جانبه، قال كريستيان بيل، إنه طلب من كريس روك عدم الحديث معه في كواليس تصوير الفيلم، موضحا: «كان علي أن أطلب من كريس روك ألا يتحدث معي بعد الآن لأنني وجدت نفسي أضحك أثناء التصوير، لا أستطيع تقمص شخصية (بيرت) خلال التصوير وأضحك بشدة، فأنا من محبي كريس روك فهو بارع للغاية».

وكشف «بيل» أن الحالة المزاجية لفريق العمل بالكامل كانت إيجابية بفضل المخرج ديفيد أو.راسل، المرشح لجائزة الأوسكار 5 مرات، والذي عمل سابقًا مع بيل في دراما «American Hustle» لعام 2013، قائلا: «ديفيد مبدعًا للغاية، وبالنسبة لي كانت الأجواء مرضية ومبهجة، أنا لا أتحدث عن أننا كنا نضحك طوال الوقت، ولكن الأمر أكثر عمقا من ذلك».