بعد واقعة الأوسكار.. كريس روك يرفض تقديم حفل جوائز جولدن جلوب 2023

تلقى الممثل الكوميدي كريس روك عرضًا لتقديم النسخة الـ 80 من حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، المقام في 10 يناير 2023، وجاء ذلك بعد رفضه عرض تقديم حفل توزيع جوائز أوسكار الـ 95، في مارس المقبل.

وكشف أحد المصادر المطلعة، أن «روك» تلقى عرضًا بمبلغ مالي ضخم لتقديم الحفل إلا أنه رفض تمامًا، وفقا لما نشره موقع «نيويورك بوست».

وكانت أعلنت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، المنظمة لحفل توزيع جولدن جلوب، أنها وقعت صفقة لمدة عام واحد مع شبكة «إن بي سي» لبث الحفل المقام في يناير المقبل، بعد انسحاب الشبكة من بث حفل توزيع الجوائز لعام 2022 بسبب نقص التنوع داخل الرابطة، فضلاً عن المخالفات الأخلاقية المزعومة.

كريس روك يرفض تقديم حفل جوائز أوسكار الـ 95

ولم يكن ذلك الظهور الوحيد الذي رفضه كريس روك، بعد واقعة تعرضه للصفع من ويل سميث في حفل توزيع جوائز أوسكار، حيث تلقى عرض من أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة المظمة لأوسكار أن يقدم حفل توزيع الجوائز إلا أنه رفض الأمر تمامًا، قائلا: «العودة إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار سيكون بمثابة مطالبة نيكول براون سيمبسون بالعودة إلى المطعم الذي تركت به نظارتها قبل أن تقتل».

كما رفض أيضا تقديم إعلان لبطولة «Super Bowl»، بالإضافة إلى رفضه الظهور لقاء تلفزيوني مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري.

كريس روك: تعرضت للصفع بسبب أفضل مزحة قلتها

وعلى الجانب الآخر، تحدث عن الصفعة بشكل طفيف خلال عروض الـ «ستاند آب كوميدي» التي يقدمها، إذ قال «روك» على خشبة المسرح في يوليو الماضي: «نعم كان الأمر مؤلمًا، ولكني ذهبت إلى العمل في اليوم التالي»، متابعًا: «أي شخص يقول اللكمات مؤلمة لم يتعرض للكم في وجهه»، مؤكدا أنه ليس ضحية.

وخلال عرض في المملكة المتحدة في ليفربول، قال «روك» ساخرًا: «لقد ضربتني بسبب أفضل مزحة قلتها على الإطلاق»، في إشارة إلى ويل سميث.