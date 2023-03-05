زيارة المعالم التاريخية في «رسم مصر».. مبادرة شبابية للحفاظ على التراث

عرض برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «زيارة المعالم التاريخية في مبادرة رسم مصر»، وخلال التقرير قال حسام عبدالعظيم مؤسس مبادرة «شواهد مصر»، للحفاظ على التراث: «نتحدث عن مبادرة شبابية مجتمعية مختصة بالحفاظ على التراث، تحت مظلتها لدينا مشروع خاص بتنظيف الأثار المصرية، بالتعاون رسميا مع وزارة السياحة والآثار، وتحت مظلة الآثار عملنا 6 آثار، من ضمنهم قبة مملوكية عمرها 640 سنة بها قمامة ورديم، ونحن ننظف المكان من أي شوائب وأي قمامة».

أستاذ بكلية الفنون التطبيقية: أدرس للطلاب منظور حر وهذه المادة بها كيفية تعلم رسم المناظير

أما الدكتورة داليا شوقي أستاذ بكلية الفنون التطبيقية: «أدرس للطلاب منظور حر وهذه المادة بها كيفية تعلم رسم المناظير ونعتمد على الطبيعة، والمبادرة تتوافق تماما مع ما نتعلمه، وهذا أمر رائع للغاية، لأنه يعلمهم القيمة الجمالية الموجودة في التراث، وهذا الامر يعزز الانتماء».

نحاول تدوين وتسجيل الآثار والمناطق الرائعة في القاهرة

وقال المهندس أكرم رضا مهندس ميكانيكا وهاوي تصوير: «نحاول تدوين وتسجيل الآثار والمناطق الرائعة في القاهرة وجميع أنحاء الجمهورية، ومهتمون بالآثار وترميمها وجعلها مزار سياحي».