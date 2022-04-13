Moon Knight يبرز المعالم التاريخية والآثار المصرية: أحسن من ألف كتاب

تضمنت الحلقات الأولى من مسلسل Moon Knight، على منصة «Disney+»، مشاهد من الشارع المصري والأماكن الأثرية والمعالم التاريخية، وكذلك استخدام الأغاني المصرية في تترات البداية والنهاية، منها «الملوك» لعنبة وأحمد سعد، وكذلك «سالكة» لحسن شاكوش وويجز، و«شغلوني» للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

أهمية استغلال الفن في الترويج للسياحة

استغلال الفن في الدعايا للسياحة والمناطق السياحية في مصر أمر مهم جدًا، حسبما ذكر الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزاة الآثار، لافتًا إلى أن المسؤولين عن قطاع السياحة ناشدوا به كثيرًا، خاصة أن مصر لم تستغل الفن في الترويج لأمكانها السياحية، إلا في حالات بسيطة كما في فيلمي «غرام في الكرنك وأجازة نص السنة»، وهي أعمال قديمة.

أضاف «شاكر» في حديثه مع «الوطن»، أن الكثير من الدول تستغل السينما والدراما بها في الترويج لأماكنها السياحية، على الرغم من أنها ليست بعراقة ولا تاريخ الآثار المصرية، موضحًا أن تسليط الضوء على المناطق الأثرية المصرية في فيلم Moon Knight، أمر يخدم السياحة بشكل كبير، خاصة أنه إنتاج عالمي، ويُعرض على أكبر المنصات في العالم.

وأشار كبير الآثريين، إلى أن التاريخ المصري غني بالأحداث التاريخية المثيرة، التي إذا تحولت إلى أعمال سينمائية أو درامية ستكون مبهرة ورائعة للجمهور، وفي نفس الوقت تفيد الترويج للسياحة، مضيفًا أن عمل فني واحد يمكن أن يظل في الذاكرة أكثر من 1000 كتاب، كما في أغنية «الأقصر بلدنا» للفنان محمد العزبي.

فنانون مصريون في مسلسل Moon Knight

وظهر في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight للمخرج محمد دياب، عدد من الفنانين المصريين، على رأسهم أحمد داش، حازم إيهاب، عمرو القاضي.

وحصلت الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight بعنوان «The Friendly Type»، على تقييم 8.7 على موقع «IMDB»، بينما تُعرص الحلقة الرابعة في 20 إبريل الجاري، حيث تعرض كل حلقة أسبوعيًا يوم الأربعاء بإجمالي 6 حلقات للمسلسل المنتهي في 4 مايو المقبل.