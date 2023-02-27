ما هي فوائد الألعاب الإلكترونية؟.. تقوي الذاكرة وتحسن الصحة النفسية

باتت الألعاب الإلكترونية، تشكل الكثير من المخاطر على الأطفال، إذ أظهرت دراسة بجامعة سيدني، أن الألعاب الإلكترونية تسبب الأمراض القلبية للأطفال، كما أن الكثير من الآباء يعتقدون أن الألعاب الإلكترونية تسبب العديد من المشاكل الصحية والنفسية لأولادهم، فيحاولون دائما إبعادهم عن استخدام الأجهزة الإلكترونية، أو الهواتف الذكية، بالإضافة إلى أنهم يشعرون بأنها تهدر الوقت بسرعة شديدة.

ولكن على الرغم من أن الأهل يعتقدون أن ألعاب الفيديو، لا تحمل إلا الجوانب السلبية لأطفالهم، إلا أنه في الحقيقة يوجد بعض الجوانب الإيجابية لاستخدام الأطفال الألعاب الإلكترونية، وفقا لما نشره موقع «إنجادجت» التقني.

وذكر الموقع أن الألعاب الإلكترونية، ليست فقط من أجل الترفيه أو التسلية، وإنما تحمل في طياتها العديد من الفوائد التي تساعد الشخص على ممارسة حياته فيما بعد، وذلك إذا لم يفرط في استخدامها، واختار الألعاب التي تفيده، ووفقا لما نشره موقع «إنجادجت» التقني، فإن أهم فوائد الألعاب الإلكترونية ما يلي:

تحسن من قوة الذاكرة: فالطفل أو الشخص الذي يمارس ألعاب الفيديو، يكون دائما معتمدا على الذاكرة السمعية والبصرية، لأنه يحتاج إلى الاستماع إلى صوت اللعبة لمعرفة الإرشادات والتعليمات المطلوبة فيها، ومشاهدة الحركات المختلفة الموجودة فيها، وهو ما يساعد على تحسن الذاكرة بشكل كبير فيما بعد.

وأشارت دراسة أمريكية، إلى أن الاستمرار في استخدام الألعاب الإلكترونية، لفترة تمتد إلى نصف ساعة يوميا، فإن ذلك يساهم في قدرة الشخص على الاحتفاظ بالذكريات الجديدة لأطول وقت ممكن.

علاج فرط الحركة: إذ كشفت نتائج دراسة سريرية، عن أن من فوائد الألعاب الإلكترونية، أنها تساعد الأطفال الذين يعانون من مرض نقص الانتباه وفرط الحركة، وذلك لأن الألعاب تحفز الأنظمة العصبية في الدماغ بشكل جيد.

القدرة على تنفيذ أكثر من مهمة في وقت واحد: أحد فوائد الألعاب الإلكترونية، أنها تجعل الشخص يفعل أكثر من شيء في وقت واحد، وهو مما يساهم في قدرته على العمل في الكثير من الأشياء في آن واحد.

تحسن من الصحة العامة للشخص: أن من فوائد الألعاب الإلكترونية، أنها تحسن من الصحة النفسية للمرضى الذين يعانون من مشاكل نفسية، كما أنها تقلل من الضغط العصبي.

هل الألعاب الإلكترونية تساعد في علاج التوحد؟

من فوائد الألعاب الإلكترونية، أنها تدخل في علاج الكثير من الأمراض النفسية، مثل التوحد، إذ أظهرت دراسة أمريكية، في جامعة «ويسكونسن»، أن ألعاب الفيديو تساعد الأطفال التي تعاني من المرض النفسي «التوحد»، على الاندماج، والتطوير من الجانب النفسي لديهم.

هل الألعاب الإلكترونية مفيدة؟

قال الدكتور محمد الحاجي، استشاري العلوم السلوكية والاجتماعية، في لقاء تلفزيوني، إن الرياضة الإلكترونية تشابه بشكل كبير الرياضة الواقعية، في أنها أداة لبناء شخصية اللاعب، موضحا أنها ليست فقط عبارة عن فوز وخسارة، وإنما هي منظومة من القيم المختلفة التي تحدد شخصية اللاعب، من الإصرار، الطموح، وروح التحدي.

ما المهارات التي يحصل عليها الشخص من الألعاب الإلكترونية؟

وأضاف استشاري العلوم السلوكية والاجتماعية، أن من فوائد الألعاب الإلكترونية أنها لديها مجموعة من المهارات التي تطور من شخصية اللاعب، مثل مهارة التواصل مع الفريق، خاصة مع وجود الألعاب الأونلاين، فيتمكن الشخص من ممارسة اللعبة مع أكثر من شخص من دول مختلفة، فضلا عن مهارات تحقيق الأهداف قصيرة المدى.

تعرف على فوائد الألعاب الإلكترونية:

وتابع «الحاجي»، أن من فوائد الألعاب الإلكترونية، أنها تساعد الشخص في القدرة على اتخاذ القرارات السريعة، القدرة على تحليل الأداء، موضحا أنه يوجد الكثير من الفوائد التي تعود على ممارسها بشكل كبير في حياته، وليست فقط عبارة عن مجموعة من الألعاب للترفيه والتسلية.

وأضاف «الحاجي»، أن الألعاب الإلكترونية باتت جزءا لا يتجزأ من حياة الكثيرين، سواء كانوا كبار أم صغار، وبالإضافة للتسلية والترفيه، تقدم هذه الألعاب فوائد كثيرة للأطفال منها ما يلي:

تحفيز التواصل مع الآخرين

كما تعمل الألعاب الإليكترونية تحسين القدرات الذهنية كالتركيز وسرعة الإدراك، فضلا عن الفوائد الجسدية، كتعزيز المرونة، وسرعة اليدين.