مدبولي يستعرض إنجازات المشروعات التنموية في المنيا: أهالي المحافظة راضون عنها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة حققت نجاحات كبيرة في تحسين حياة أهالي المنيا، حيث جرى إشراك 300 ألف مشترك جديد في الكهرباء، وأصبح لدينا مركز تحكم إقليمي عملاق بتكلفة 1.4 مليار جنيه، وتبيّن رضاء أهالي المحافظة الكامل عن حجم التغطية واستقرار الكهرباء.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروعات تنموية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، أنّ مشروعات البترول تكلفت 3.5 مليار جنيه، وكان التركيز على مشروعين مهمين، الأول إنشاء محطات لتموين السيارات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي وصل إلى 276 ألف وحدة سكنية في المنيا».

وتابع رئيس الوزراء، أنّ المنيا كان بها 85 ألف وحدة سكنية مزودة بالغاز الطبيعي، وبعد التطوير والمشروعات المنفذة وصل العدد إلى 361 ألف وحدة، كما ارتفع عدد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، من 1800 سيارة إلى نحو 10 آلاف.