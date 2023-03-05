متى يبدأ شهر رمضان 2023 في سوريا.. اعرف متوسط عدد ساعات الصوم

مع اقتراب ليلة النصف من شعبان، يستعد المسلمون حول العالم لشهر رمضان الكريم، والذي يترقبون حلوله من العام إلى العام، لذا يتساءل كثيرون عن متى يبدأ شهر رمضان 2023 في سوريا، وكذلك عن عدد ساعات الصوم.

وللإجابة على تساؤل متى رمضان 2023 فى سوريا وعدد ساعات الصوم، تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام شهر رمضان المبارك ستوافق الخميس، الثالث والعشرين من مارس الجاري، ولكن الحسابات الفلكية تظل غير مؤكدة حتى تؤكدها الحسابات الشرعية.

متى رمضان 2023 فى سوريا وعدد ساعات الصوم ؟

ومن المقرر إستطلاع هلال شهر رمضان فى التاسع والعشرين من شهر شعبان الموافق الثلاثاء الحادى والعشرون من مارس الجاري، وفي حال رؤية الهلال سيكون أولى ليالى شهر رمضان الأربعاء الثاني والعشرين من مارس الجاري.

وفي حال تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك، فسيتم استكمال شهر شعبان ثلاثين يوما، وسيكون أول أيام شهر رمضان المبارك الخميس الثالث والعشرين من مارس الجاري، وهو ما يوافق الحسابات الفلكية.

أما عدد ساعات الصوم فى سوريا فى شهر رمضان المبارك فستصل في المتوسط إلى أربعة عشر ساعة، وتختلف من مدينة إلى أخرى، كما يختلف عدد ساعات الصوم في أواخر مضان عن أوائل الشهر الكريم.

شهر رمضان 2023 في سوريا

يشار إلى شهر رمضان يأتى هذه العام في سوريا فى ظروف استثنائية زادت من معاناة الشعب السوري، إثر زلزال شرق المتوسط المدمر الذى ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير الماضي، وأودى بحياة نحو 52 ألف قتيل فى الدولتين، بواقع نحو 46 ألف قتيل فى تركيا وأكثر من 6 آلاف قتيل فى سوريا .